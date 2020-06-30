Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 30 червня склали 275 081 абітурієнт, що становить 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.

Поріг склав/не склав, а також результати ЗНО буде визначено до 24 липня. На сторінках учасників результати опублікують до 25 липня.

Тестування традиційно є найчисельнішим з-поміж усіх інших предметів.

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Не допустили до пунктів тестування 143 учасники, з них 52 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури складання ЗНО контролювали 127 громадських спостерігачів.

Цьогоріч ЗНО 2020 почалося 5 червня тестом з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Додаткова сесія проходитиме з 23 липня до 11 серпня.

Міністерство освіти та науки України затвердило порядок, коли будуть відомі результати ЗНО у 2020 році.

Зокрема, перші результати написання тестів з математики та фізики випускники дізнаються до 17 липня. Останніми стануть відомі бали з географії та хімії – до 29 липня.