Печерский районный суд Киева продолжит избирать меру пресечения для Петра Порошенко в среду, 8 июля.

Следующее судебное заседание начнется через неделю в 11.00.

Главной причиной переноса заседания стали дополнительные свидетели, которых необходимо заслушать.

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Во время своей речи в суде Петр Порошенко назвал все обвинения политической местью.

По состоянию на 18.00 заседание завершилось. У здания суда продолжается митинг в поддержку Порошенко.

Суд над Порошенко

Судебное заседание по делу Порошенко о незаконном назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко началось утром 1 июля.

Кроме Петра Порошенко, в зале суда присутствовали некоторые представители партии Европейская Солидарность, жена Марина Порошенко и политический деятель Александр Турчинов.

До заседания пятый президент Украины был на допросе в ГБР, где (по словам начальника отдела Вадима Приймачка) отказался давать показания по делу Семочко и не принял повестки на следующие допросы.