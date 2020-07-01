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Факти / Україна / Політика

Суд продовжить обрання запобіжного заходу Порошенку 8 липня

Печерський районний суд Києва продовжить обирати запобіжний захід для Петра Порошенка у середу, 8 липня.

Наступне судове засідання розпочнеться через тиждень о 11.00.

Головною причиною перенесення засідання стали додаткові свідки, яких необхідно заслухати.

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Під час своєї промови у суді Петро Порошенко назвав усі обвинувачення політичною помстою.

Станом на 18.00 засідання завершилося. Біля будівлі суду продовжується мітинг на підтримку Порошенка.

Суд над Порошенком

Судове засідання у справі Порошенка про незаконне призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка розпочалося вранці 1 липня.

Окрім Петра Порошенка, в залі суду були присутні деякі представники партії Європейська Солідарність, дружина Марина Порошенко та політичний діяч Олександр Турчинов.

До засідання п’ятий президент України був на допиті в ДБР, де (за словами начальника відділу Вадима Приймачка) відмовився давати свідчення у справі Семочка і не прийняв повістки на наступні допити.

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