В Украине планируется реформа таможни - Зеленский

В Украине в ближайшее время начнется реформа таможни, концепция которой заключается в открытии таможенных пространств и унификации таможенных ставок.

Об этом стало известно на заседании Нацсовета реформ, где председательствовал президент Владимир Зеленский.

В частности, таможня должна избавиться от всех лишних бюрократических процедур и стать вспомогательным сервисом для украинского бизнеса.

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— Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы будем отходить от классического штампа. Таможня должна стать платным сервисом, — заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Также он отметил, что Украина является одним из антирекордсменом в мире по количеству ставок пошлины, поэтому унификация ставки является очень актуальной. Отдельно новая реформа предусматривает значительное усиление ответственности за контрабанду.

— Если речь идет о таможенном реформу, у нас обязательно должен быть менеджер — это руководитель таможни, который сможет внедрить изменения в жизни, — сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен проект закона о налоге на выведенный капитал.

Увольнения на таможнях

В начале мая Коллегия Гостаможслужбы уволила руководителей половины таможен Украины.

Свои должности покинули председателя Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Главной причиной массовых увольнений стали низкие показатели и неэффективность работы.

По словам Сергея Марченко, они продлятся пока ведомство не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками.