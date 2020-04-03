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Факты / Украина

Для поддержки бизнеса: МИД перезагрузит Совет экспортеров и инвесторов

Совет экспортеров и инвесторов при МИД перезагрузят, сообщил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Соответствующее решение он объяснил тем, что в период тяжелых времен из-за пандемии коронавируса одной из ключевых задач МИД является помощь украинским экспортерам в сохранении позиций на мировых рынках.

— Сегодня на сайте МИД будет опубликовано соответствующее обращение. Я призываю экспортеров предложить свою кандидатуру в состав Совета. Мы разделим всех на отдельные кластеры и будем работать для продвижения экономических интересов нашего государства в мире, — отметил он.

Читайте: Бизнес не выдерживает карантин: половина продержится месяц, 6% уже закрылось

Дмитрий Кулеба также заметил, что МИД предложит бизнесу ряд инструментов, каким образом он может поддерживать экспортеров на внешних рынках.

Ранее Факты ICTV писали о предложениях государства, как бизнесу пережить карантин.

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