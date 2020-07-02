На 2 июля Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,77 грн за $1. Это на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Евро также подорожал, цена за €1 составляет 29,99 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, стоимость выросла на 13 копеек.

Курс валют в Украине на 02.07:

$1 — 26,77 грн;

€1 — 29,99 грн;

1 польский злотый — 6,72 грн;

10 российских рублей — 3,76 грн.

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Экономист Алексей Кущ считает, что курс доллара летом будет более-менее стабильный. Но это не исключает наличия курсовых колебаний.

Он может держаться на отметке $27/грн, уходить немного выше или немного ниже.

Также, согласно его прогнозу, спрос импортеров на валюту будет находиться на достаточно низком уровне.