Курс гривны к доллару не сможет продемонстрировать укрепление украинской валюты в 2020 году из-за неблагоприятной экономической ситуации в Украине.

Такой прогноз дал министр финансов Сергей Марченко и подчеркнул, что роста курса гривны до 35 или 40 грн/$1 удалось избежать благодаря действиям Национального банка.

По его словам, в стране наблюдается определенные кратковременные факторы для укрепления государственной валюты, но их мало.

— Но я бы не сказал, что мы достаточно крепки как экономика, чтобы укреплять свою валюту, — сказал Марченко.

В Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса, а официальный прогноз сальдо внешней торговли товарами и услугами — минус $8,3 млрд, напомнил министр.

Каким был курс гривны последние дни

Долгое время курс гривны демонстрирует незначительные колебания.

На 1 июня НБУ установил курс доллара на уровне 26,86 грн, укрепив гривну на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Как известно, в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$1. Этот курс Марченко называет “реалистично оптимистичным”.

Причины падения курса гривны

В Нацбанке причинами падения курса госвалюты в апреле и в начале мая называли снижение экономической активности и сокращение импорта, что влияет на уменьшение спроса на иностранную валюту.

Такие явления наблюдаются не только в Украине и связаны с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.

Также в НБУ видят проблему в сильном удешевлении энергоносителей.

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Прогноз курса гривны на лето

Летом не следует ожидать резких скачков курса гривны к доллару, считает экономист Алексей Кущ.

По его прогнозу, курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ и будет немного колебаться в обе стороны.

Стабильность гривны эксперт объясняет тем, что активность в бизнесе будет восстанавливаться очень медленно. Кроме того, население почти не тратит деньги из-за нестабильной ситуации в связи с коронавирусом.

Значительные курсовые колебания могут начаться осенью.