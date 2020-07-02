Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня.

Котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/$1.

Утром 2 июля гривна также снизилась и в обменниках: до 26,74-27,01 грн за доллар (купля-продажа). Ранее продажа доходила до 27,85 грн/$.

Сейчас смотрят

Так, в центре столицы средний курс — 27,20 грн/$1, тогда как в Оболонском районе доходит до 27,00 грн/$1.

Курс валют в украинских банках:

Приватбанк — 27,20 грн/$1

monobank – 27,17 грн/$1

Райффайзен Банк Аваль – 27,12 грн/$1.

Читайте: Доллар и евро резко подорожали: курс валют на 2 июля

С начала сессии Национальный банк Украины продал $100 млн, немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.

Отставка главы НБУ

1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Заявление уже подали президенту, а Владимир Зеленский, в свою очередь, внес в Раду соответствующее постановление.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.