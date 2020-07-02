На фоне отставки главы НБУ: курс гривны превысил 27,2 грн
Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня.
Котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/$1.
Утром 2 июля гривна также снизилась и в обменниках: до 26,74-27,01 грн за доллар (купля-продажа). Ранее продажа доходила до 27,85 грн/$.
Так, в центре столицы средний курс — 27,20 грн/$1, тогда как в Оболонском районе доходит до 27,00 грн/$1.
Курс валют в украинских банках:
- Приватбанк — 27,20 грн/$1
- monobank – 27,17 грн/$1
- Райффайзен Банк Аваль – 27,12 грн/$1.
С начала сессии Национальный банк Украины продал $100 млн, немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.
Отставка главы НБУ
1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
Заявление уже подали президенту, а Владимир Зеленский, в свою очередь, внес в Раду соответствующее постановление.