Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на відкритті торгів у четвер впав до 27,125 грн/$1 з 26,870 грн/$1 за підсумками попереднього робочого дня.

Котирування гривні на старті торгів склали 27,11-27,14 грн/$1.

Вранці 2 липня гривня також знизилася і в обмінниках: до 26,74-27,01 грн за долар (купівля-продаж). Раніше продаж доходив до 27,85 грн/$.















На тлі відставки глави НБУ: курс гривні перевищив 27,2 грн / 4 фотографии

Так, у центрі столиці середній курс – 27,20 грн/$1, натомість в Оболонському районі доходить до 27,00 грн/$1.

Курс валют в українських банках:

Приватбанк – 27,20 грн/$1

monobank – 27,17 грн/$1

Райффайзен Банк Аваль – 27,12 грн/$1.

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З початку сесії Національний банк України продав $100 млн, трохи збивши паніку, водночас попит на валюту продовжує переважати.

Відставка глави НБУ

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням і пояснив його систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.

Заяву вже подали президенту, а Володимир Зеленський, у свою чергу, вніс в Раду відповідну постанову.