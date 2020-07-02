Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на відкритті торгів у четвер впав до 27,125 грн/$1 з 26,870 грн/$1 за підсумками попереднього робочого дня.
Котирування гривні на старті торгів склали 27,11-27,14 грн/$1.
Вранці 2 липня гривня також знизилася і в обмінниках: до 26,74-27,01 грн за долар (купівля-продаж). Раніше продаж доходив до 27,85 грн/$.
Так, у центрі столиці середній курс – 27,20 грн/$1, натомість в Оболонському районі доходить до 27,00 грн/$1.
Курс валют в українських банках:
- Приватбанк – 27,20 грн/$1
- monobank – 27,17 грн/$1
- Райффайзен Банк Аваль – 27,12 грн/$1.
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З початку сесії Національний банк України продав $100 млн, трохи збивши паніку, водночас попит на валюту продовжує переважати.
Відставка глави НБУ
1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням і пояснив його систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.
Заяву вже подали президенту, а Володимир Зеленський, у свою чергу, вніс в Раду відповідну постанову.