В Одесской области женщина создала фейковый сайт по продаже женской одежды. При покупке она требовала у людей передплату.

— Для маскировки своей мошеннической деятельности создавала информацию на сайте с положительными отзывами, чем именно уверяла граждан осуществлять предоплату в полном объеме, — отметили в полиции.

Получив оплату, женщина в большинстве случаев блокировала номера телефонов покупателей или не отвечала на звонки и сообщения.

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Некоторые покупатели заказ все же получили, но такие, которые не соответствовали размещенным на сайте фотографиям и описанию.

— Правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки. По результатам изъята компьютерная техника, мобильный телефон, банковские карточки и “черновые” записи.

По предварительным данным подозреваемая обманула более 50 женщин. Сейчас женщине уже объявлено о подозрении по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ограбление в такси

В Одессе водитель такси ограбила свою пассажирку на 72 тыс. грн.

Злоумышленница забрала из сумки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72-х тыс. грн.