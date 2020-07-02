В Одеській області жінка створила фейковий сайт з продажу жіночого одягу. Під час покупки вона вимагала у людей передплату.

– Для маскування своєї шахрайської діяльності створювала інформацію на сайті з позитивними відгуками, чим саме запевняла громадян здійснювати передплату у повному обсязі, – зазначили у поліції.

Отримавши оплату, жінка у більшості випадків блокувала номери телефонів покупців або не відповідала на дзвінки та повідомлення.

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Деякі покупці замовлення все ж таки отримали, але такі, які не відповідали розміщеним на сайті світлинам та опису.

– Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігурантки. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки та “чорнові” записи.

За попередніми даними підозрювана ошукала понад 50 жінок. Наразі жінці вже оголошено про підозру за фактом шахрайства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пограбування у таксі

В Одесі водій таксі пограбувала свою пасажирку на 72 тис. грн.

Зловмисниця забрала з сумки пасажирки телефон та банківську картку, з якої за допомогою мобільного додатку перерахувала на своє ім’я близько 72-х тис. грн.