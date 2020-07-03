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Факты / Украина

Зеленский отменил уголовную ответственность за “пьяное” вождение

В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь водители, которых задержали в нетрезвом виде на протяжении последних двух дней, будут отвечать по административному законодательству.

Соответствующий закон № 3314 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект о введении уголовной ответственности за “пьяное” вождение приняли осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но Верховная Рада решила отложить его на полгода — до 1 июля.

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Два дня назад он вступил в силу, потому что новый закон, который отменяет уголовную ответственность, тогда еще не был подписан Зеленским. Теперь он будет отменен.

1 июля в Украине вступил в силу закон, который предусматривает ужесточение наказание за вождение в состоянии опьянения.

Штраф в случае повторного нарушения составляет 51 тыс. грн.

Штрафи за водіння у нетверезому стані

Согласно этому закону вводится понятие уголовного проступка.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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