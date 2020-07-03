В Україні скасували кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Тепер водії, яких затримали в нетверезому стані протягом останніх двох днів, відповідатимуть за адміністративним законодавством.

Відповідний закон № 3314 підписав президент України Володимир Зеленський.

Законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності за “п’яне” водіння ухвалили восени 2018 року. Він повинен був вступити в силу 1 січня 2020 року, але Верховна Рада вирішила відкласти його на півроку – до 1 липня.

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Два дні тому він набув чинності, тому що новий закон, який скасовує кримінальну відповідальність, тоді ще не був підписаний Зеленським. Тепер він буде скасований.

1 липня в Україні набув чинності закон, який передбачає посилення покарання за водіння в стані сп’яніння.

Штраф у разі повторного порушення становить 51 тис. грн.

Згідно з цим законом вводиться поняття кримінального проступку.