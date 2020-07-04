Госстат впервые обнародовал данные смертности от Covid-19

Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших с указанием причины смерти. Ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров о карантине.
При этом Госстат впервые опубликовал данные о смерти от Covid-19, всего с января по март от этой болезни умерло девять украинцев.
За первые три месяца года в Украине умерло 149 064 человек.
- 2 032 человека умерли от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе от туберкулеза — 892, от СПИДа — 860;
- 19 711 граждан умерли от рака;
- 101 633 человека умерли из-за болезней системы кровообращения, в том числе ишемической болезни
- сердца — 69 976 человек.
- 1 974 пациенты умерли от гриппа и пневмонии;
- 7 083 украинцев погибли в результате внешних причин.
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Коронавирус сегодня
По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.
В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.