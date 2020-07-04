Держстат вперше оприлюднив дані смертності від Covid-19

Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих із зазначенням причини смерті. Раніше ця інформація була засекречена постановою Кабінету міністрів про карантин.

При цьому Держстат вперше опублікував дані про смерть від Covid-19, загалом від січня до березня від цієї хвороби померло дев’ять українців.

За перші три місяці року в Україні померло 149 064 осіб.

2 032 особи померли від інфекційних та паразитарних хворіб, серед них від туберкульозу – 892 , від СНІДу – 860;

особи померли від інфекційних та паразитарних хворіб, серед них від туберкульозу – , від СНІДу – 19 711 громадян померли від раку;

громадян померли від раку; 101 633 особи померли через хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічної хвороби серця – 69 976 осіб.

особи померли через хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічної хвороби серця – 1 974 пацієнти померли від грипу та пневмонії;

пацієнти померли від грипу та пневмонії; 7 083 українців загинули в результаті зовнішніх причин.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус сьогодні

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.