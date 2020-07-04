В День национальной полиции Украины Влодимир Зеленский поздравил правоохранителей и поблагодарил за успехи в укреплении правоохранительный органов.

Также он заявил о необходимости дальнейшего реформирования Национальной полиции.

— Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведению работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина, — отметил Зеленский.

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День Национальной полиции появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году.

Но до 2017-го его отмечали 4 августа. Именно в этот день президент подписал закон О Национальной полиции.

А в 2018 году глава государства другим указом перенес его празднование на 4 июля. В эту дату пять лет назад на Софийской площади в Киеве приняли присягу на верность Украине первые патрульные полицейские, положив начало реформам в системе МВД.