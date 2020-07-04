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Факти / Україна / Політика

Зеленський заявив про необхідність реформування Нацполіції

В День національної поліції України Влодимир Зеленський привітав правоохоронців та подякував їм за успіхи у зміцненні правоохоронний органів.

Також він заявив про необхідність подальшого реформування Національної поліції.

– Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу в її подальшому реформуванні, доведенню роботи до рівня колег з провідних країн світу, вдосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина, – зазначив Зеленський.

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День Національної поліції з’явився в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.

Але до 2017-го його відзначали 4 серпня. Саме в цей день президент підписав закон Про Національну поліцію.

А в 2018 році глава держави іншим указом переніс його святкування на 4 липня. В цю дату п’ять років тому на Софійській площі у Києві склали присягу на вірність Україні перші патрульні поліцейські, поклавши початок реформам у системі МВС.

Джерело: Офіс президента

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