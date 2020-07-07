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Факты / Украина

К тушению пожаров под Северодонецком привлекли ВСУ, Нацгвардию и ГСЧС

К тушению пожаров в Луганской области под Северодонецком привлекли подразделения ВСУ, Нацгвардии и дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

В целом привлечено около 360 человек и 85 единиц техники.

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе ГСЧС лично выехать на место события. Кроме того, в четверг 9 июля соберется специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

Ситуация находится на контроле правительства и президента.

  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
  • Пожар под Северодонецком сегодня: к тушению леса привлекли дополнительные силы
К тушению пожаров под Северодонецком привлекли ВСУ, Нацгвардию и ГСЧС / 4 фотографии

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Между тем в ГСЧС сообщили, что, по предварительной информации, число погибших в результате пожаров возросло до пяти человек.

Лесные пожары в Луганской области под Северодонецком возникли накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка.

Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар локализировали, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.

Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Также продолжается ликвидация пожара вблизи села Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Фото: Полиция Луганской области

Источник: Офис президента

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