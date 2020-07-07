Лесные пожары в Луганской области и Смоляниново - ВИДЕО и ФОТО пожаров

В Луганской области продолжают гореть леса. Из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38) огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

По предварительной информации МВД, погибли четыре человека, еще девять госпитализированы в больницу.

Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.



































Лесные пожары в Луганской области — первые фото и видео / 9 фотографий

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К тушению пожара привлекли 361 человека и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники.

Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого составляет около 40 га.

К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники.

Лесные пожары в Луганской области возникли на территории 85 га. Из-за распространения огня жителей поселков Волчье и Смоляниново начали эвакуировать.

Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Фото: ГСЧС, полиция Луганской области