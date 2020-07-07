Пожежа під Сєвєродонецьком сьогодні: до гасіння лісу залучили додаткові сили

До гасіння пожеж у Луганській області під Сєвєродонецьком залучили підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Загалом залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.
Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові ДСНС особисто виїхати на місце подій. Крім того, у четвер 9 липня збереться спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій, яка розгляне додаткові кроки для допомоги постраждалим.
Ситуація перебуває на контролі уряду та президента.
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Тим часом в ДСНС повідомили, що, за попередньою інформацією, кількість загиблих внаслідок пожеж зросла до п’яти людей.
Лісові пожежі у Луганській області під Сєвєродонецьком виникли напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка.
Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу локалізували, але через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на село Смолянинове.
Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
Також триває ліквідація пожежі поблизу села Капітанове на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено понад 60 осіб та 16 одиниць техніки.