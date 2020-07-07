Пожежа під Сєвєродонецьком сьогодні: до гасіння лісу залучили додаткові сили

До гасіння пожеж у Луганській області під Сєвєродонецьком залучили підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Загалом залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові ДСНС особисто виїхати на місце подій. Крім того, у четвер 9 липня збереться спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій, яка розгляне додаткові кроки для допомоги постраждалим.

Ситуація перебуває на контролі уряду та президента.















До гасіння пожеж під Сєвєродонецьком залучили ЗСУ, Нацгвардію та ДСНС / 4 фотографии

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Тим часом в ДСНС повідомили, що, за попередньою інформацією, кількість загиблих внаслідок пожеж зросла до п’яти людей.

Лісові пожежі у Луганській області під Сєвєродонецьком виникли напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка.

Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу локалізували, але через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на село Смолянинове.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

Також триває ліквідація пожежі поблизу села Капітанове на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено понад 60 осіб та 16 одиниць техніки.

Фото: Поліція Луганської області