Цены на топливо в Украине с начала июля заметно выросли. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 40-50 коп за литр.

Изменение цены на топливо зафиксировала консалтинговая группа А-95.

Цена топлива на рынке

Цены на все виды топлива в WOG выросли на 50 копеек.

А-92 и ДТ стоит 24,49 грн за литр;

А-95 — 25,49 гривны за литр.

Стоимость топлива в сети Glusco выросла в среднем на 40 копеек за литр.

А-92 — 20,35 грн за литр;

А-95 — до 24,35 грн за литр;

ДП — 22,35 грн за литр.

В сети БРСМ-Нафта цену на весь бензин повысили на 20 копеек, а дизельное топливо подорожало на 25 коп.

Кроме того, за выходные на 30 копеек за литр выросли цены на все топливо в сетях Mango, Amic и UPG.

Почему подорожало топливо

Специалист по государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев объяснил, какие факторы влияют на ценообразование:

стоимость сырья на границе;

— Если на границе цена меняется буквально на 1%, то через две недели в сетевых операторов появляется экономически обоснована возможность повысить цену на 10 коп, — отмечает эксперт.

курс национальной валюты;

Когда на межбанке меняется курс гривны, тогда трейдеры имеют возможность повышать цены.

спрос;

Рост спроса позволяет повысить цену.

Какова ситуация в Украине

Геннадий Рябцев отмечает, что за последний месяц цена бензина и ДТ на границе выросла на 10%, что позволяет трейдерам увеличить цену за продукт до одной гривны.

— После отставки главы НБУ на межбанке начались спекуляции, поэтому за последнее время мы видим обесценивание гривны на 50 коп. По алгоритму мы высчитываем вероятную границу, которая позволяет повысить цену. Конкретно сейчас это люфт 1,3 грн, — объясняет эксперт.

Но стоимость топлива не может резко подорожать на 1,3 грн, поскольку существует понятие резервных запасов, которые были закуплены по старой цене.

— По мере того, как будут продаваться старые запасы и пойдет в продажу новый продукт, и будет происходить повышение цены. Сейчас мы наблюдаем уменьшение запасов, поэтому в течение семи дней мы уже видим рост цен на 20 коп, а если мы посмотрим за последний месяц, то увидим рост цены на 50 коп — уточняет Рябцев.

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Прогноз по росту цены

Чтобы вычислить на сколько в дальнейшем подорожает топливо, нужно от 1,3 грн отнять 50 коп. Полученный результат является показателем возможного подорожания топлива в ближайшие две недели.

— Однако в нынешней ситуации трейдеры боятся резко поднимать цены, поскольку потребитель находится в очень напряженном состоянии и отсутствует высокий спрос на продукт. Поэтому рост цены будет происходить очень малыми шагами или будет сдерживаться, если трейдеры будут видеть перспективу большего дохода в будущем — это нормальная практика работы компаний в кризисный период, чтобы не потерять потребителя, — резюмировал специалист по государственной политики в топливно-энергетическом комплексе.

Обвал гривны после отставки главы НБУ

После того, как уже бывший глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке курс гривны впервые за три месяца стабильности перевалил за 27 грн за $1.

На 3 июля НБУ установил курс гривны, согласно которому доллар подорожал сразу на 58 копеек за один день.