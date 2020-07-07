Ціни на пальне в Україні від початку липня помітно зросли. Середня вартість бензину та дизельного пального подорожчала на 40-50 коп за літр.

Зміну ціни на пальне зафіксувала консалтингова група А-95.

Ціна палива на ринку

Ціни на всі види пальнго у WOG зросли на 50 копійок.

А-92 і ДП коштує 24,49 грн за літр;

А-95 – 25,49 гривні за літр.

Вартість пального у мережі Glusco зросла в середньому на 40 копійок за літр.

А-92 – 20,35 грн за літр;

А-95 – до 24,35 грн за літр;

ДП – 22,35 грн за літр.

У мережі БРСМ-Нафт ціну на весь бензин підвищили на 20 копійок, а дизельне пальне подорожчало на 25 коп.

Окрім того, за вихідні на 30 копійок за літр зросли ціни на все пальне в мережах Mango, Amic і UPG.

Чому подорожчало паливо

Фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев пояснив, які чинники впливають на ціноутворення:

вартість сировини на кордоні;

– Якщо на кордоні ціна змінюється буквально на 1%, то через два тижні у мережевих операторів з’являється економічно обгрунтована можливість підвищити ціну на 10 коп, – зазначає експерт.

курс національної валюти;

Коли на міжбанку змінюється курс гривні, тоді трейдери мають змогу підвищувати ціни.

попит;

Зростання попиту дозволяє підвищити ціну.

Яка ситуація в Україні

Геннадій Рябцев зазначає, що за останній місяць ціна за бензин та ДП на кордоні зросла на 10%, що дозволяє трейдерам збільшити ціну за продукт до однієї гривні.

– Після відставки глави НБУ на міжбанку почалися спекуляції, тому за останній час ми бачимо знецінення гривні на 50 коп. За алгоритмом ми вираховуємо ймовірну межу, яка дозволяє підвищити ціну. Конкретно зараз це люфт 1,3 грн, – пояснює експерт.

Але вартість пального не може різко здорожчати на 1,3 грн, бо існує поняття резервних запасів, які були закуплені за старою ціною.

– По мірі того, як продаватимуться старі запаси та йтиме у продаж новий продукт, і відбуватиметься підвищення ціни. Зараз ми спостерігаємо зменшення запасів, тому упродовж семи днів ми уже бачимо ріст цін на 20 коп, а якщо ми глянемо за останній місяць, то побачимо зростання ціни на 50 коп, – уточняє Рябцев.

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Прогноз щодо зростання ціни

Щоб вирахувати на скільки у подальшому подорожчає пальне, потрібно від 1,3 грн відняти 50 коп. Отриманий результат є показником ймовірного здорожчання топлива у найближчі два тижні.

– Однак у нинішній ситуації трейдери не ризикують різко піднімати ціни, оскільки споживач перебуває у дуже напруженому стані і відсутній високий попит. Тому зростання ціни відбуватиметься дуже малими кроками або ж буде стримуватися, якщо трейдери бачитимуть перспективу більшого доходу у майбутньому – це нормальна практика роботи компаній у кризовий період, аби не втратити споживача, – резюмував фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

Обвал гривні після відставки глави НБУ

Після того, як уже колишній глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку курс гривні вперше за три місяці стабільності перевалив за 27 грн за $1.

На 3 липня НБУ встановив курс гривні, згідно з яким долар здорожчав одразу на 58 копійок за один день.