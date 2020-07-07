Порошенко и Верещук поспорили в прямом эфире из-за Дня России

Народный депутат Слуги народа Ирина Верещук и пятый президент Украины Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире Свободы слова на ICTV.
Верещук возле трибуны заявила, что в 2014 году в должности президента Порошенко якобы поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России.
На этом Петр Порошенко обвинил Верещук во лжи и попросил предоставить доказательства.
Нардеп Слуги народа показала несколько новости в украинских СМИ, которые, со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщали, что Порошенко поздравил Путина с Днем России.
На это ведущий Свободы слова Вадим Карпьяк заметил Верещук, что источник новости важен, ведь Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине.
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Кремль заявил, что Порошенко поздравил Путина с Днем России
12 июня 2014 на сайте президента России появилась новость о телефонном разговоре между Путиным и Порошенко.
В ней сообщалось, что Порошенко поинформировал российского лидера о его плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, в новости речь шла об обсуждении президентами вопросы развития двусторонних отношений.
Также на сайте Кремля написано, что “Порошенко поздравил Путина с национальным праздником — Днем России”.
Украинская сторона не сообщала о таком поздравлении, однако отметила, что Порошенко выразил протест президенту России.
— Во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную российско-украинскую границу на территорию нашего государства попали танки, — написал 12 июня 2014 года пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.