Порошенко та Верещук посварилися у прямому ефірі через День Росії

Народний депутат Слуги народу Ірина Верещук та п’ятий президент України Петро Порошенко влаштували суперечку в прямому ефірі Свободи слова на ICTV.
Верещук біля трибуни заявила, що в 2014 році на посаді президента Порошенко нібито привітав російського колегу Володимира Путіна з Днем Росії.
На це Петро Порошенко звинуватив Верещук у брехні та попросив надати докази.
Нардеп Слуги народу показала кілька новини в українських ЗМІ, які, з посилання на прес-службу Кремля повідомляли, що Порошенко привітав Путіна з Днем Росії.
На це ведучий Свободи слова Вадим Карп’як зауважив Верещук, що джерело новини є важливим, адже Росія зацікавлена у дестабілізації ситуації в Україні.
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Кремль заявив, що Порошенко привітав Путіна з Днем Росії
12 липня 2014 року на сайті президента Росії з’явилася новина про телефонну розмову між Путіним і Порошенком.
У ній повідомлялося, що Порошенко поінформував російського лідера про його план з врегулювання ситуації на південному сході України.
Крім того, у новині йшлося про обговорення президентами питання розвитку двосторонніх відносин.
Також на сайті Кремля написано, що “Порошенко привітав Путіна з національним святом – Днем Росії”.
Українська сторона не повідомляла про таке привітання, однак зазначала, що Порошенко висловив протест президенту Росії.
– Під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію нашої держави потрапили танки, – написав 12 липня 2014 року прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.