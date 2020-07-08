Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил о закрытии одного из 24 дел против его подзащитного.

По его словам, 8 июля он получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. Это уголовное дело по Ленинской кузне на Рыбальском.

Новиков утверждает, что на следователей оказывалось давление, и Корецкий якобы расскажет об этом в ближайшее время.

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В сентябре 2018 года Петр Порошенко продал свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.

Суд над Порошенко

8 июля Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Дело касается незаконного назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Порошенко обвиняют в том, что в 2018 году он повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко относительно назначения Семочко.

Прокуратура просит для теперешнего нардепа меру пресечения в виде личного обязательства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ГБР расследует 20 производств против пятого президента.

Источник: Илья Новиков