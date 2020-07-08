Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков заявив про закриття однієї з 24 справ проти його підзахисного.
За його словами, 8 липня він отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. Це кримінальна справа щодо Ленінської кузні на Рибальському.
Новіков стверджує, що на слідчих чинився тиск, і Корецький нібито розповість про це найближчим часом.
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У вересні 2018 року Петро Порошенко продав свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві після згоди Антимонопольного комітету.
Суд над Порошенком
8 липня Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку.
Справа стосується незаконного призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.
Порошенко звинувачують в тому, що в 2018 році він вплинув на тодішнього главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка щодо призначення Семочка.
Прокуратура просить для нинішнього нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ДБР відкрило 20 справ проти п’ятого президента.
Джерело: Илья Новиков