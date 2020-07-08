Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков заявив про закриття однієї з 24 справ проти його підзахисного.

За його словами, 8 липня він отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. Це кримінальна справа щодо Ленінської кузні на Рибальському.

Новіков стверджує, що на слідчих чинився тиск, і Корецький нібито розповість про це найближчим часом.

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У вересні 2018 року Петро Порошенко продав свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві після згоди Антимонопольного комітету.

Суд над Порошенком

8 липня Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку.

Справа стосується незаконного призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Порошенко звинувачують в тому, що в 2018 році він вплинув на тодішнього главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка щодо призначення Семочка.

Прокуратура просить для нинішнього нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ДБР відкрило 20 справ проти п’ятого президента.

Джерело: Илья Новиков