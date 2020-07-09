На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку (СПИСОК)

На одиннадцати пляжах Киева Госпродспоживслужба обнаружила кишечную палочку.

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины провел исследование по санитарно-микробиологических и санитарно-химических проб воды в местах массового отдыха населения на пляжах Киева.

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По данным исследованиям кишечную палочку нашли на пляжах: Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина и Чорторый.

Также было выявлено:

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) — пляж Тельбин;

мелкие водоросли и запах — Галерный;

несоответствие водного показателя — Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Центральный, Предместная Слободка;

биохимическую потребность в кислороде — Венеция, Детский, Молодежный, Радуга, Тельбин, Троещина, Вербный, Предместная Слободка, Чорторый и Пуща-Водица.

Также Госпродспоживслужба обнаружила, что не соответствует нормам вода в питьевых фонтанчиках, расположенных на пляжах Киева.

Превышение количества микробов и бактерий группы кишечной палочки наблюдается в фонтанчиках на пляжах Вербный, Предместная Слободка и Центральный.

Уровень железа и марганца увеличено в местах питья на пляжах Радуга, Центральный и Чорторый.

Пляжи Одессы

Качество воды на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям. Городские власти рекомендуют отдыхающим воздержаться от купания.

Держпродспоживслужба Одесской области советуют придерживаться рекомендаций для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации относительно заболеваний, которые передаются водным путем.

Также специалисты санитарной службы нашли почти на всех пляжах Одессы в морской воде кишечную палочку.

Источник: Госпродспоживслужба