На 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку (СПИСОК)

На одинадцяти пляжах Києва Держпродспоживслужба виявила кишкову паличку.

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України провів дослідження щодо санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних проб води у місцях масового відпочинку населення на пляжах Києва.

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За даними дослідженнями кишкову паличку знайшли на пляжах: Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмісна Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чорторий.

Також було виявлено:

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) – пляж Тельбін;

дрібні водорості та запах – Галерний;

невідповідність водного показнику – Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Центральний, Передмісна Слобідка;

біохімічну потребу у кисні – Венеція, Дитячий, Молодіжний, Райдуга, Тельбін, Троєщина, Вербний, Передмісна Слобідка, Чорторий та Пуща-Водиця.

Також Держпродспоживслужба виявила, що не відповідає нормам вода у питних фонтанчиках, які розташовані на пляжах Києва.

Перевищення кількості мікробів на бактерій групи кишкової палички спостерігається у фонтанчиках на пляжах Вербний, Передмісна Слобідка та Центральний.

Рівень заліза та марганцю збільшене у місцях пиття на пляжах Райдуга, Центральний та Чорторий.

Пляжі Одеси

Якість води на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам. Міська влада рекомендує відпочивальникам утриматись від купання.

Держпродспоживслужба Одеської області радять дотримуватись рекомендацій для попередження погіршення епідеміологічної ситуації щодо захворювань, які передаються водним шляхом.

Також фахівці санітарної служби знайшли майже на усіх пляжах Одеси у морській воді кишкову паличку.

Джерело: Держпродспоживслужба