Дистанционное обучение: может ли запустить Украина и какие есть преграды

Во время вспышки коронавируса в Украине школьников на длительное время отправили на вынужденные каникулы, а когда стало понятно, что карантин затянется, учеников перевели на определенный вид дистанционного обучения.

Для многих этого было достаточно, чтобы усвоить весь необходимый материал, однако во время пандемии выбирать не приходится.

Сейчас же школы готовятся к новому учебному году, который по меньшей мере начнется в дистанционном режиме. Однако этого может не хватить для того, чтобы эффективно обучать детей.

Факты ICTV рассказывают, можно ли организовать в Украине качественное дистанционное обучение и что для этого нужно.

Внедрение дистанционного обучения

Вопрос дистанционного обучения в Украине сегодня стоит особенно остро, ведь в последнее время количество больных Covid-19 растет. Конечно, власть не хочет подвергать детей опасности и рекомендует школам готовиться к новому формату обучения.

Мэр столицы Виталий Кличко даже заявил о том, что до завершения карантина в Киеве учебные заведения должны проводить уроки дистанционно.

— Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновления учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы. Из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным, — сказал он 8 июля.

Однако полное дистанционное обучение — не единственный план власти. В правительстве рассматривают различные варианты начала нового учебного года, поскольку развитие вспышки коронавируса никто не может спрогнозировать, особенно начало второй волны.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил о том, что одним из вариантов является смешанная система. Когда дистанционное обучение чередуется с занятиями в классах.

— Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем, — заявил Ляшко в интервью BBC Украина.

Кроме того, не исключается и вариант полного возврата школьников в классы с 1 сентября.

Было бы хорошо, если бы дистанционное обучение давало детям возможность получать все необходимые знания и не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.

Однако сейчас многие считают это фантастикой, ведь многое нельзя перевести в дистанционный режим. И учителя не всегда могут качественно вести занятия.

По разным причинам многие преподаватели не имеют достаточной онлайн-грамотности. Конечно, минимальные навыки пользования программами можно приобрести за те полтора месяца, которые остались до начала учебного года. Однако школьники (особенно в старших классах) лучше в этом разбираются и могут идти на различные ухищрения, чтобы уделять меньше внимания обучению.

Целесообразно ли дистанционное обучение?

Конечно, у дистанционного обучения есть много недостатков, которые очень сильно влияют на привычный учебный процесс.

В комментарии Фактам ICTV заслуженный учитель Украины Виктор Громовой заявил, что форма дистанционного обучения вообще не сработает. Ведь есть много вещей, которые невозможно делать при такой системе.

— Я не думаю, что это хорошая идея — перевести обучение исключительно на дистанционное образование. Трехмесячная практика дистанционного обучения показала много проблем. Мы не готовы ни технически (покрытие, наличие соответствующей аппаратуры), ни интеллектуально, ведь это совсем другой подход. Мы не Эстония, которая была готова, ведь создавала цифровое общество еще с 90-х годов, — говорит он.

Учительница одной из школ Киева также считает, что наше государство просто не готово к тому, чтобы переходить на такую ​​модель обучения. В частности и потому, что детям нужно социализироваться, а обучение из дома этому не способствует.

Она хотела бы, чтобы, если позволит ситуация, дети иногда посещали школу. Со своей стороны, учебное заведение готово ввести необходимые меры безопасности: измерение температуры, уменьшение количества детей в классе и тому подобное.

И в наихудшей ситуации может оказаться не начальная школа, как многие считают, а старшая. Особенно это касается выпускных классов, которым необходимо сосредоточиться на тех предметах, которые они будут сдавать.

Да, они могут заниматься самостоятельно, но учитель может подсказать на что нужно обращать особое внимание, как исправить ошибки, подготовиться к ВНО и тому подобное.

— Ликвидация классно-урочной системы назрела именно для старшей школы. Какое может быть нормальное обучение в классе, где 36-38 учеников, половина из которых демонстративно не хочет учиться? И только шесть нормально усваивают курс математики, физики и т. д., — говорит Громовой.

Однако в этой истории может быть и позитив для украинских учебных заведений. Ведь дети учатся по классово-урочной системе, которая существует около 300 лет.

За это время многое изменилось в повседневной жизни, но систему так и не адаптировали. И сейчас у Украины есть шанс это изменить.

— Лучшее, что произошло с украинским образованием за последние 100 лет — это карантин. Мы, наконец-то, реально начали этим заниматься. Я перефразирую выражение Арне Дункана, который это сказал об урагане Катрина. После разрушения школ, их не только восстанавливали, но и создавали современную систему образования в Луизиане, которая до сих пор остается одной из самых современных в США. Карантин — прекрасная возможность изменить украинское образование к лучшему, — рассказывает Громовой.

В то же время временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью Фактам ICTV заявил о том, что у Украины еще есть время для того, чтобы подготовиться к переходу на дистанционную модель обучения.

Однако перевести все в онлайн режим — сложная задача.

— Действительно, невозможно за короткий срок создать онлайн продукты по всем темам, по всем дисциплинам. Причем вы, конечно, понимаете, что речь идет не только о среднем образовании, а также и о высшем и о профессиональном. Есть много профессий, которые невозможно освоить только в дистанционном режиме. У нас еще есть время на подготовку, — говорит Шкарлет.

В то же время Громовой считает, что необходимо искать новые варианты для обучения во время пандемии. Например, можно использовать комбинированный вариант.

— В Великобритании решили организовать обучение в социальных пузырях — небольших группах детей, без так называемой классно-урочной системы. Не будет единого звонка на перерыв, чтобы группы не перемешивались. Они будут контактировать только в небольшой группе, с очень ограниченным количеством педагогов. Если кто-то в этом пузыре заболеет, то всех отправят на карантин, чем будут предотвращать распространение заболевания, — говорит педагог.

Реакция родителей



Конечно, самый большой вызов дистанционное обучение несет именно для родителей, которым приходится следить за детьми дома, особенно когда речь идет об учениках начальной школы.

И нужна организация своего времени. В учебных заведениях все понятно: урок-перерыв-урок и в таком темпе и дальше, все в определенное время. А когда детям дают полную свободу распоряжаться своим днем, то вряд ли они смогут хорошо его организовать без посторонней помощи.

И даже если ребенок находит время для того, чтобы учиться, контролировать знания почти невозможно. В классе для этого существует проверка домашних заданий, контрольные работы, непосредственное присутствие учителя в кабинете и тому подобное.

Да, контрольные работы можно проводить и дома, но сейчас есть много хитростей, с помощью которых ученики могут просто списать большинство ответов, а учитель этого даже не заметит.

Родители также обращают на это внимание и быстро отреагировали на информацию о продлении дистанционного обучения. На сайте президента начали появляться петиции с просьбой отменить дистанционное обучение.

— Причиной запрета может быть ряд проблем. Первая — на всей территории Украины не совсем качественный интернет, который будет препятствием в усвоении программы. Вторая — уровень знаний при преподавании дисциплин онлайн будет намного ниже. Третья — студентам, обучающимся в колледжах и университетах, нужны практические навыки для усвоения программы (дистанционно это не возможно). Примером могу привести обучение в медицинских колледжах и университетах, эти студенты нуждаются в обучении стационарно. Таким же примером являются педагогические университеты, выпускники которых становятся важной составной частью образования и здравоохранения и которые должны передавать свой опыт следующим поколениям, — говорится в петиции Дмитрия Колижука от 22 июня.

Одна из таких петиций даже набрала необходимые 25 тыс. подписей и теперь ее должен рассмотреть глава государства. Конечно, отталкиваться нужно от ситуации со вспышкой коронавируса в Украине. Если количество активных случаев в государстве будет расти, то и речи о восстановлении обычного режима обучения просто не может быть.

В то же время, нужно понимать, что в сельских местностях интернет не настолько хорош для того, чтобы качественно проводить занятия, а уроки по телевидению не дают той педагогической поддержки, которая необходима ученикам.

Заботясь о безопасности детей, нужно не забывать, что получить качественное обучение дистанционно почти невозможно. Да, в настоящее время есть много курсов и уроков онлайн, но они, в основном, рассчитаны на взрослых, которые способны организовать свое время и не требуют значительной поддержки в обучении.

А для многих детей те или иные предметы могут быть просто непонятными и без помощи педагога получить качественное образование им будет очень сложно.

Владислав Бомбела