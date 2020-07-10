Полиция задержала трех подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля Укрпочты на Полтавщине.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время задержания работал отдел уголовного розыска. Именно они задержали мужчин, которые украли из авто 2,7 млн грн.

По словам Геращенко, розыск других причастных к преступлению продолжается.

Представитель МВД добавил, что пострадавший в результате взрыва водитель автомобиля Укрпочты до сих пор находится в реанимации.

Читайте: На Черкасщине двое иностранцев взорвали банкомат и похитили почти полмиллиона гривен

Утром 7 июля в Полтавской области возле села Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте.

Злоумышленники украли деньги, а также табельный пистолет охранника. Телесные повреждения получили два человека, которые находились в авто.