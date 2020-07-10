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Факти / Україна / Суспільство

Підрив авто Укрпошти: поліція затримала трьох підозрюваних

Поліція затримала трьох підозрюваних у збройному пограбуванні автомобіля Укрпошти на Полтавщині.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час затримання працював відділ карного розшуку. Саме вони затримали чоловіків, які вкрали з авто 2,7 млн грн.

За словами Геращенка, розшук інших причетних до злочину триває.

Представник МВС додав, що потерпілий в результаті вибуху водій автомобіля Укрпошти досі перебуває в реанімації.

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Вранці 7 липня в Полтавській області біля села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль Газель, який належить Укрпошті.

Зловмисники вкрали гроші та табельний пістолет охоронця. В результаті події тілесні ушкодження отримали двоє людей, які перебували в авто.

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