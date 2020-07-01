Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования, которые будут курсировать в курортные города Украины.

В частности, с этой недели уже можно будет поехать на отдых в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Отдыхающие уже могут приобрести билеты по таким маршрутам:

№375/376 Харьков — Херсон (будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона — с 6 июля);

№86/85 Львов — Новоалексеевка (отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября будет курсировать ежедневно, после 13 сентября — через день);

№88/87 Ковель — Новоалексеевка (будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день в нечетные дни, из Новоалексеевки — с 8 июля через день по четным дням);

№110/109 Львов — Херсон (будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона — с 4 июля);

№261/262 Харьков — Бердянск (будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным дням, из Бердянска — с 4 июля до 6 сентября по четным);

№282/281 Хмельницкий — Геническ (будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля).

Однако в Укрзализныце напомнили, что пассажиров допускают в вагоны только в защитных масках. Также им измеряют температуру при входе на вокзал и при посадке в поезд.

Несмотря на большое количество больных, с 26 июня Укрзализныця запустила поезда во Львов. В частности, компания возобновила четыре рейса — два выполняют Интерсити+, еще два — обычные поезда.

Также с 26 июня поезда, которые раньше ездили через Львов без остановки, возобновят ее.

Источник: Укрзализныця

