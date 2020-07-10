Якщо карантин в Україні не продовжать, Укрзалізниця відновить усі пасажирські перевезення у серпні.
Про це заявив в.о. очільника компанії Іван Юрик.
– Наразі карантин продовжено до 31 липня. Ми дуже сподіваємося, що в серпні динаміка (захворюваності – Ред.) піде на спад, і тоді ми повноцінно відновимо залізничне сполучення з усіма регіонами України, – запевнив Юрик.
Станом на 10 липня Укрзалізниця запустила в роботу вже третину поїздів.
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Лише на станцію Львів почало курсувати 17 поїздів далекого прямування та ще 10 приміських.
Іван Юрик запевнив, що у вагонах діють карантинні обмеження: пасажирів у купе та СВ – лише два, а в плацкартних розміщення відбувається у шахматному порядку.
– Ми стежимо за ситуацією, і навіть в таких умовах заповнюваність наших поїздів становить майже 90%.
Окрім цього, розглядається варіант встановлення інфрачервоних систем скринінгу температури пасажирів на Київському та Львівському залізничних вокзалах.
Нові потяги на курортні напрямки
1 липня Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість потягів далекого сполучення, які курсуватимуть до курортних міст України.
Факти ICTV публікували повний перелік оновлених напрямків потягів.
Таким чином, у липні можна буде поїхати на відпочинок до Херсона, Бердянська, Генічеську та Новоолексіївки.