Якщо карантин в Україні не продовжать, Укрзалізниця відновить усі пасажирські перевезення у серпні.

Про це заявив в.о. очільника компанії Іван Юрик.

– Наразі карантин продовжено до 31 липня. Ми дуже сподіваємося, що в серпні динаміка (захворюваності – Ред.) піде на спад, і тоді ми повноцінно відновимо залізничне сполучення з усіма регіонами України, – запевнив Юрик.

Станом на 10 липня Укрзалізниця запустила в роботу вже третину поїздів.

Читайте: Чи зростуть ціни на квитки через мільярдні збитки Укрзалізниці

Лише на станцію Львів почало курсувати 17 поїздів далекого прямування та ще 10 приміських.

Іван Юрик запевнив, що у вагонах діють карантинні обмеження: пасажирів у купе та СВ – лише два, а в плацкартних розміщення відбувається у шахматному порядку.

– Ми стежимо за ситуацією, і навіть в таких умовах заповнюваність наших поїздів становить майже 90%.

Окрім цього, розглядається варіант встановлення інфрачервоних систем скринінгу температури пасажирів на Київському та Львівському залізничних вокзалах.

Нові потяги на курортні напрямки

1 липня Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість потягів далекого сполучення, які курсуватимуть до курортних міст України.

Факти ICTV публікували повний перелік оновлених напрямків потягів.

Таким чином, у липні можна буде поїхати на відпочинок до Херсона, Бердянська, Генічеську та Новоолексіївки.