Кабинет министров освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

— Проект постановления предлагает установить, что на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19 (…), освобождаются от арендной платы согласно дополнениям.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, это поможет украинскому бизнесу, требующему поддержки государства, сбалансировать свои расходы.

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Проект постановления принят с трехдневной доработкой.

Кто освобождается от арендной платы:

арендаторы помещений учреждений образования и науки государственной формы собственности для кафе, столовых без продажи подакцизных товаров, предоставления ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров;

арендаторы помещений для размещений частных образовательных учреждений, издательств украиноязычных СМИ, объектов продажи книг и газет, физкультурно-спортивных учреждений, библиотек и музеев;

арендаторы помещений для организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности, салонов красоты, кабинетов массажа.

При этом проект постановления предлагает начислять 50% арендной платы арендаторам государственной недвижимости, которые используют такие помещения как торговые объекты по продаже промышленных товаров.

Кто получил скидку 50%:

арендаторы, которые используют государственную недвижимость для художественных или книжных выставок.

отечественные юридические и физические лица — субъекты малого предпринимательства, а также физлица, которые занимаются производственной деятельностью непосредственно на арендованных площадях.

— субъекты малого предпринимательства, а также физлица, которые занимаются производственной деятельностью непосредственно на арендованных площадях. субъекты кинематографии, основной деятельностью которых является кинопроизводство или его техобеспечение.

Также проект постановления предполагает возможность начисления 25% арендной платы на время карантина для арендаторов, которые используют такие помещения под ряд заведений питания и торговые объекты.

Кафе, бары, буфеты, кафетерии, рестораны могут уплачивать 25% или 50% арендной платы.

Закон №3377

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон №3377, который содержит поправку об освобождении арендаторов коммунального имущества от уплаты арендной платы на время карантина.

А в начале июня Кабинет министров Украины утвердил порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества.