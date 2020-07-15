Кабінет міністрів звільнив орендарів комунального майна від орендної плати на час карантину.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

– Проект постанови пропонує встановити, що на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби Covid-19 (…), звільняються від орендної плати згідно з додатками.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, це допоможе українському бізнесу, який вимагає підтримки держави, збалансувати свої витрати.

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Проект постанови ухвалений з триденним доопрацюванням.

Хто звільняється від орендної плати:

орендарі приміщень закладів освіти та науки державної форми власності для кафе, їдалень без продажу підакцизних товарів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів;

орендарі приміщень для розміщень приватних освітніх установ, видавництв україномовних ЗМІ, об’єктів продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних установ, бібліотек і музеїв;

орендарі приміщень для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності, салонів краси, кабінетів масажу.

Водночас проект постанови пропонує нараховувати 50% орендної плати орендарям державної нерухомості, які використовують такі приміщення як торгові об’єкти з продажу промислових товарів.

Хто отримав знижку 50%:

орендарі, які використовують державну нерухомість для художніх або книжкових виставок;

вітчизняні юридичні та фізичні особи – суб’єкти малого підприємництва, а також фізособи, які займаються виробничою діяльністю безпосередньо на орендованих площах;

суб’єкти кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або його технозабезпечення.

Також проект постанови передбачає можливість нарахування 25% орендної плати на час карантину для орендарів, які використовують такі приміщення під низку закладів харчування та торгові об’єкти.

Кафе, бари, буфети, кафетерії, ресторани можуть сплачувати 25% або 50% орендної плати.

Закон №3377

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон №3377, який містить поправку про звільнення орендарів комунального майна від сплати орендної плати на час карантину.

А на початку червня Кабінет міністрів України затвердив порядок передання в оренду державного та комунального майна.