Фото многодетной семьи, погибшей в ДТП под Киевом

В 2019 году 119 тыс. админпротоколов, которые оформила Патрульная полиция касались ст.130 КУоАП — вождение транспортного средства в алко- наркотическом опьянении.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что законопроект №2695 призван усовершенствовать законодательство и закрыть пробелы, которые позволяют виновникам убежать от ответственности.

В результате составления 119 тыс. протоколов:

1 457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение из-за передачи судами дела на рассмотрение трудовых коллективов и общественных организаций;

633 дела были закрыты судами в связи с так называемой малозначительностью;

13 662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушений, потому что сейчас действует срок рассмотрения — 3 месяца;

Принятый в первом чтении закон позволит сажать в тюрьму от 7 до 12 лет виновника ДТП, если в результате авирии погибли два и более человека.

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ДТП на Старообуховской трассе

Суд арестовал на два месяца подозреваемого Антона Желепа, который 12 июля совершил смертельное ДТП под Киевом.

Антон Желепа будет находиться под стражей до 9 сентября без права залога.

— Он сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущее вождения в нетрезвом состоянии, — отметил Шевченко.

Владелица Mercedes говорит, что он фактически незаконно завладел ее автомобилем, но следствие будет проверять так ли это было на самом деле.

Смертельная ДТП на Старообуховской трассе произошла 12 июля. В аварии погибли супруги и двое детей 8 и 10 лет. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в совершении ДТП Антон Желепа не получил травм. Алкотестер показал 1,32 промилле алкоголя в крови при том, что допустимое содержание алкоголя — 0,2 промилле.

Источник: Artem Shevchenko