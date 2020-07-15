Фото багатодітної сімї, яка загинула в ДТП під Києвом

У 2019 році 119 тис. адмінпротоколів, які оформила Патрульна поліція стосувалися ст.130 КуПАП – водіння транспортного засобу в алко- наркотичному сп’янінні.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що законопроект №2695 покликаний удосконалити законодавство та закрити прогалини, які дозволяють винуватцям втікати від відповідальності.

У результаті складання 119 тис. протоколів:

1 457 осіб уникли відповідальності за нетверезе кермування через передання судами справи на розгляд трудових колективів та громадських організацій;

633 справи були закриті судами у зв’язку із так званою малозначністю;

13 662 справи були закриті судами через закінчення строку розгляду адмінправопорушення, тому що зараз діє строк розгляду – 3 місяці;

Ухвалений у першому читанні закон дозволить саджати у в’язницю від 7 до 12 років винуватця ДТП, якщо в результаті авірії загинули дві та більше особи.

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ДТП на Старообухівській трасі

Суд арештував на два місяці підозрюваного Антона Желепу, який 12 липня вчинив смертельну ДТП під Києвом.

Антон Желепа перебуватиме під вартою до 9 вересня без права застави.

– Він сів за кермо чужої машини взагалі без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попереднє кермування у нетверезому стані, – наголосив Шевченко.

Власниця Mercedes каже, що він фактично незаконно заволодів її автівкою, але слідство перевірятиме чи так це було насправді.

Смертельна ДТП на Старообухівській трасі сталася 12 липня. В аварії загинув чоловік та дружина і двоє дітей 8 і 10 років. Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Підозрюваний у скоєнні ДТП Антон Желепа не отримав травм. Алкотестер показав 1,32 проміле алкоголю в крові при тому, що допустимий вміст алкоголю – 0,2 проміле.

Джерело: Artem Shevchenko