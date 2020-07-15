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Факты / Украина

Открыли рестораны и кинотеатры: в Ровенской области ослабили карантин

В Ровенской области комиссия ТЭБ и ЧС ослабила карантин. 14 июля она разрешила открыть учреждения культуры и кинотеатры, а 15 июля откроются кафе, бары и рестораны.

Об этом сообщил в соцсети председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

Однако есть и условия для возобновления работы заведений питания:

  • Заполняемость мест на 50%;
  • Расстояние между столиками — 2 м;
  • За столом — не более четырех посетителей;
  • Разрешено работать до 23.00;
  • Проверка температуры на входе;
  • Регулярное проветривание и дезинфекция;
  • Персонал — в защитных масках.

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Глава области пояснил смягчения карантина тем, что Ровенская область вышла из красной зоны.

В области действительно наблюдается положительная динамика. Если вчера было 42 случая инфицирования за день, то по состоянию на 15 июля тестирование подтвердило коронавирус у 31 человека.

С начала эпидемии зафиксировано 4 813 случаев заболевания коронавирусом, из которых — 347 детей (7,2%) и 552 (11,5%) медиков.

Умерли от осложнений 84 пациента и выздоровел 3 101 (64,4%) пациент.

Лаборатории сейчас проверяют еще 270 образцов.

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля, но Минздрав готовит проект постановления о его продлении еще на месяц, то есть до конца лета.

Источник: Рівненська ОДА

Фото: Dreamstime

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