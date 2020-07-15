В Ровенской области комиссия ТЭБ и ЧС ослабила карантин. 14 июля она разрешила открыть учреждения культуры и кинотеатры, а 15 июля откроются кафе, бары и рестораны.
Об этом сообщил в соцсети председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
Однако есть и условия для возобновления работы заведений питания:
- Заполняемость мест на 50%;
- Расстояние между столиками — 2 м;
- За столом — не более четырех посетителей;
- Разрешено работать до 23.00;
- Проверка температуры на входе;
- Регулярное проветривание и дезинфекция;
- Персонал — в защитных масках.
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Глава области пояснил смягчения карантина тем, что Ровенская область вышла из красной зоны.
В области действительно наблюдается положительная динамика. Если вчера было 42 случая инфицирования за день, то по состоянию на 15 июля тестирование подтвердило коронавирус у 31 человека.
С начала эпидемии зафиксировано 4 813 случаев заболевания коронавирусом, из которых — 347 детей (7,2%) и 552 (11,5%) медиков.
Умерли от осложнений 84 пациента и выздоровел 3 101 (64,4%) пациент.
Лаборатории сейчас проверяют еще 270 образцов.
Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля, но Минздрав готовит проект постановления о его продлении еще на месяц, то есть до конца лета.
Источник: Рівненська ОДА