У Рівненській області комісія ТЕБ та НС послабила карантин. 14 липня вона дозволила відкрити установи культури та кінотеатри, а 15 липня відкриються кафе, бари та ресторани.

Про це повідомив у соцмережі голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

Проте є й умови для відновлення роботи закладів харчування:

Заповненість місць на 50%;

Відстань між столиками – 2 м;

За столом – не більше чотирьох відвідувачів;

Дозволено працювати до 23.00;

Перевірка температури на вході;

Регулярне провітрювання та дезінфекція;

Персонал – у захисних масках.

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Очільник області пояснив пом’якшення карантинних обмежень тим, Рівненська область вийшла з червоної зони.

В області дійсно спостерігається позитивна динаміка. Якщо вчора було 42 випадки інфікування за день, то станом на 15 липня тестування підтвердило коронавірус у 31 людини.

З початку епідемії зафіксовано 4 813 випадків захворювання на коронавірус, з яких – 347 дітей (7,2%) та 552 (11,5%) медиків.

Померли від ускладнень 84 пацієнти та одужав 3 101 (64,4%) пацієнт.

Лабораторії нині перевіряють ще 270 зразків.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня, але МОЗ готує проект постанови про його продовження ще на місяць, тобто до кінця літа.

Джерело: Рівненська ОДА