Похищение Сергея Ткаченко: злоумышленникам сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители задержали пятерых мужчин, причастных к похищению столичного бизнесмена Сергея Ткаченко.
— Задержанные — пятеро мужчин, жители г. Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет. По месту проживания указанных лиц и в их транспортных средствах проведены неотложные обыски, — сообщает прокуратура Киева.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы, похищения человека и вымогательства, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
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Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Похищение Сергея Ткаченко
В начале июля неизвестные похитили столичного бизнесмена Сергея Ткаченко возле метро Дорогожичи.
Злоумышленники держали его в подвале, где били и пытали, требуя деньги.