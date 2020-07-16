Похищение Сергея Ткаченко: злоумышленникам сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители задержали пятерых мужчин, причастных к похищению столичного бизнесмена Сергея Ткаченко.

— Задержанные — пятеро мужчин, жители г. Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет. По месту проживания указанных лиц и в их транспортных средствах проведены неотложные обыски, — сообщает прокуратура Киева.











Полиция сообщила о подозрении пятерым похитителям столичного бизнесмена / 3 фотографии

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы, похищения человека и вымогательства, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

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Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похищение Сергея Ткаченко

В начале июля неизвестные похитили столичного бизнесмена Сергея Ткаченко возле метро Дорогожичи.

Злоумышленники держали его в подвале, где били и пытали, требуя деньги.