В Киеве полиция освободила бизнесмена Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля. Злоумышленники держали его в подвале, где били и пытали, требуя деньги.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он рассказал, что мужчину две недели держали в подвале. Злоумышленников задержали, а предприниматель вернулся к семье.

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Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что Ткаченко удерживали трое злоумышленников в подвале на территории Голосеевского района Киева, прикованным к батарее. Они пытали мужчину, били и издевались, требуя деньги.

— Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А на злодеев теперь ожидает длительный срок заключения за похищение и пытки человека, — отметил Геращенко.



















Две недели пытали в подвале: в Киеве освободили похищенного бизнесмена / 5 фотографий

Нападение на предпринимателя в Киевской области

В поселке Козин Обуховского района Киевской области группа мужчин ворвалась в дом местного предпринимателя и, угрожая ему оружием, украла деньги.

Они связали хозяев пластиковыми стяжками и пугали их физической расправой. После совершения преступления банда исчезла.

Источник: Арсен Аваков, Антон Геращенко