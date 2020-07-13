В поселке Козин Обуховского района Киевской области группа мужчин незаконно ворвалась в дом местного предпринимателя и, угрожая ему оружием, украла деньги.

Они связали хозяев пластиковыми стяжками и пугали их физической расправой.

После совершения преступления банда исчезла. Полиция провела поисковые работы и задержала мужчин, у которых и раньше были проблемы с законом, на территории региона.

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За разбой, бандитизм и незаконное обращение с оружием правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 187, ст. 257 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчины находятся в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

#Поліція Київщини затримала озброєну банду за вчинення зухвалого розбійного нападу на підприємця

Відео за посиланням… Опубликовано Поліція Київської області Воскресенье, 12 июля 2020 г.

В июле на территории Киевской области четверо мужчин регулярно требовали деньги и препараты у наркозависимых.

Кроме того, они торговали оружием на территории региона. Полиция задержала злоумышленников, им грозит тюрьма.