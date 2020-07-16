Викрадення Сергія Ткаченка: зловмисникам повідомили про підозру

У Києві правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків, які причетні до викрадення столичного бізнесмена Сергія Ткаченка.

– Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці м. Києва та Київської області віком від 41 до 54 років. За місцями мешкання зазначених осіб та в їхніх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки, – повідомляє прокуратура Києва.











Поліція повідомила про підозру п’ятьом викрадачам столичного бізнесмена / 3 фотографии

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі, викрадення людини та вимагання, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

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Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на взятті зловмисників під варту.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрадення Сергія Ткаченка

На початку липня невідомі викрали столичного бізнесмена Сергія Ткаченка поблизу метру Дорогожичі.

Зловмисники тримали його у підвалі, де били та катували, вимагаючи гроші.