Рада изменила Избирательный кодекс и утвердила новый бюллетень

Верховная Рада изменила Избирательный кодекс Украины, предоставив возможность Центральной избирательной комиссии внедрять инновационные технологии, в частности, для подсчета голосов.

За внесение изменений в более чем 200 из 289 статей этого кодекса проголосовали 308 из 387 народных депутатов.

Как изменился Избирательный кодекс Украины

В общинах, которые имеют более 10 тыс. избирателей, выборы будут проходить по пропорциональной системе. Ранее по этой системе голосовали общины, насчитывающие более 90 тыс. граждан.

Подсчет голосов может происходить не только вручную, но и при помощи электронного подсчета. Нардепы разрешили ЦИК принимать решение о внедрении инновационных технологий при организации и проведении волеизъявления.

Рада оставила избирательную квоту в 25% для кандидатов по открытым спискам для местных выборов.

Утвержден новый вариант избирательного бюллетеня, в котором отныне избиратели будут вписывать номер кандидата в трафарет рядом с партией.

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В Украине разрешили изменить адрес голосования

1 июля 2020 года начало действовать постановление ЦИК, которое разрешает гражданам менять адрес голосования на выборах 2020 в Украине.

Для того, чтобы проголосовать без прописки, следует обратиться в Государственный реестр избирателей, который зафиксирует избирательный адрес по месту фактического проживания избирателя.