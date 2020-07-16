Рада змінила Виборчий кодекс і затвердила новий бюлетень

Верховна Рада змінила Виборчий кодекс України, надавши можливість Центральній виборчій комісії впроваджувати інноваційні технології, зокрема, для підрахунку голосів.

За внесення змін до більш, ніж 200 з 289 статей цього кодексу проголосували 308 із 387 народних депутатів.

Як змінився Виборчий кодекс України

У громадах, які мають понад 10 тис. виборців, вибори проходитимуть за пропорційною системою. Раніше за цією системою голосували громади, які налічували понад 90 тис. громадян.

Підрахунок голосів може відбуватися не тільки вручну, а й за допомогою е-підрахунку. Нардепи дозволили ЦВК ухвалювати рішення про впровадження інноваційних технологій під час організації та проведення волевиявлення.

Рада залишила виборчу квоту в 25% для кандидатів за відкритими списками для місцевих виборів.

Затверджено новий варіант виборчого бюлетеня, в якому відтепер виборці вписуватимуть номер кандидата у трафарет поряд із партією.

Читайте: Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня

В Україні дозволили змінити адресу голосування

1 липня 2020 року почала діяти постанова ЦВК, яка дозволяє громадянам змінювати адресу голосування на виборах 2020 в Україні.

Для того, щоб проголосувати без прописки, слід звернутися до Державного реєстру виборців, який зафіксує виборчу адресу за місцем фактичного проживання виборця.