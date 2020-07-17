На День Независимости 24 августа 2020 года планируется шествие ветеранов, которое будет проходить без политики и исключительно под государственным флагом.

29 августа в День памяти защитников Украины необходимо почтить погибших на государственном уровне.

Об этом заявил глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

— В прошлом году шествие возникло спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю кампанию, — отметил Сергей Куницын.

Также он отметил, что в шествии должны принимать участие семьи погибших, люди с инвалидностью и просто ветераны.

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— Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем, — добавил Куницын.

Кроме того, он рассказал, что в Украине нет мест, куда бы могли прийти люди, чтобы почтить память погибших героев 29 августа.

— Мы сегодня отрабатываем то, чтобы по всей Украине произошли молебни, чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания, — рассказал он.

День Независимости Украины

День Независимости — государственный праздник, который является выходным днем. Его ежегодно отмечают 24 августа. Традиционно в этот день проходит ряд официальных и неофициальных массовых мероприятий, однако пока не известно, как празднование трансформируются в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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