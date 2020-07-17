На День Незалежності 24 серпня 2020 року планується хода ветеранів, яка проходитиме без політики і винятково під державним прапором.

29 серпня у День пам’яті захисників України на державному рівні мають вшановувати загиблих.

Про це заявив глава Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин.

– У минулому році хода виникла спонтанно. Цього року на нашу Раду вийшли організатори, які планують її провести. Ми вступили з ними в діалог, щоб провести це без всяких політичних партій, без вгасел, під одним єдиним державним прапором, щоб ніякі політики, ніякі партії там не очолювали цю кампанію, – зазначив Сергій Куніцин

Також він зазначив, що в ході повинні брати участь сім’ї загиблих, люди з інвалідністю та просто ветерани.

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– Два завдання. Україна – єдина, незалежна держава. І друге – зверніть на нас увагу, тому що ми цю країну захищали і захищаємо, – додав Куніцин.

Крім того, він розповів, що в Україні немає місць, куди б могли прийти люди, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв 29 серпня.

– Ми сьогодні відпрацьовуємо те, щоб в Україні відбулися молебні, щоб на могилу кожному загиблому за незалежність і суверенітет України поклали квіти керівники міст, районів, областей, щоб була хвилина мовчання, – розповів він.

День Незалежності України

День Незалежності – державне свято, яке є вихідним днем. Його щорічно відзначають 24 серпня. Традиційно у цей день проходить низка офіційних та неофіційних масових заходів, проте поки не відомо, як святкування трансформуються у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Календар державних свят на 2020 рік – читайте на Фактах ICTV.