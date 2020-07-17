Штормовое предупреждение на западной Украине - погода на 17 июля 2020

Погода 17 июля в западных областях Украины значительно ухудшится. По прогнозам синоптиков там стоит ожидать сильные дожди и грозы.

— По данным УкрГидрометцентра, 17 июля в западных областях грозы (І уровень опасности, желтый), — предупреждают спасательными ГСЧС.

В Ужгороде, Львове, Ровно и Ивано-Франковске дожди прогнозируют и днем, и ночью.

Так, температура воздуха в западных областях опустится до +21 градуса днем, а ночью дойдет до +11 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине 17 июля будет преимущественно солнечной. На Востоке синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду. Температура до + 27°.

На Юге жарко, местами облачно, ночью температура до + 19°, днем ​​до + 29°. В Киеве ожидается облачная и теплая погода. В центре синоптики обещают теплую и облачную погоду.