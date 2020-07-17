Погода 17 липня у західних областях України значно погіршиться. За прогнозами синоптиків там варто очікувати сильні дощі та грози.

– За даними УкрГідрометцентру, 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), – попереджають рятувальними ДСНС.

В Ужгороді, Львові, Рівному та Івано-Франківську дощі прогнозують і вдень, і вночі.

Так, температура повітря у Західних областях опуститься до +21 градуса вдень, а вночі дійде до +11 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні 17 липня буде переважно сонячною. На сході синоптики прогнозують ясну і теплу погоду. Температура вдень до +27°.