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Факти / Україна

На заході України оголосили штормове попередження

Погода 17 липня у західних областях України значно погіршиться. За прогнозами синоптиків там варто очікувати сильні дощі та грози.

– За даними УкрГідрометцентру, 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), – попереджають рятувальними ДСНС.

В Ужгороді, Львові, Рівному та Івано-Франківську дощі прогнозують і вдень, і вночі.

Так, температура повітря у Західних областях опуститься до +21 градуса вдень, а вночі дійде до +11 градусів.

погода 17 липня

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Погода в Україні

Погода в Україні 17 липня буде переважно сонячною. На сході синоптики прогнозують ясну і теплу погоду. Температура вдень до +27°.

На півдні спекотно, місцями буде хмарно, вночі температура до +19°, вдень до +29°. У Києві очікується хмарна і тепла погода. У центрі синоптики обіцяють теплу та хмарну погоду.

Фото: Dreamstime

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