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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 20 июля, в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 651 человека. Всего в стране уже 59 493 случая заражения.

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09:15 - 20 июля

По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировали 59 493 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 651 случай заражения, 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19.

560 пациентов выздоровели за последние сутки.

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20:39 - 19 июля

В Бердянске Запорожской области на подстанции скорой медицинской помощи Covid-19 заболели 10 медиков.

Об этом сообщается на странице Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

— По состоянию на 19 июля заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР, — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что пять работников клинических проявлений не имеют, у остальных — насморк и субфебрильная температура.

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Х
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17:31 - 19 июля

Десять работников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи заболели коронавирусом. В пяти из них не было никаких симптомов инфицирования, у остальных они были незначительными.

Сейчас больные находятся под наблюдением семейных врачей, отчитываются в Областном центре экстренной медицинской помощи.

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Х
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16:43 - 19 июля

Минздрав изменил критерии, по которым относит страны в красную и зеленую зоны, и увеличил порог активных больных с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

Из-за этих изменений зеленый список пополнился новыми странами, среди которых — курорты Албания, Болгария и Египет, а также Румыния, Сербия и Чехия.

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Х
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16:38 - 19 июля

В Украине к ослаблению карантинных мер не готовы восемь регионов: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Показатели в этих областях не соответствуют критериям, уточняют в Минздраве.

В частности, в Закарпатской области переполнены больницы и высокий показатель загруженности коек, а в Черниговской — мало тестируют на коронавирус.

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Х
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15:32 - 19 июля

В Киевской области количество больных коронавирусом увеличилось на 42 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области официально подтвержден 3 271 случай заболевания коронавирусом.

В том числе у 275 детей и у 579 медицинских работников. Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 59 больных.

Из заболевших за минувшие сутки шесть человек госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции.

За сутки выздоровели 44 человека, в том числе один ребенок.

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14:14 - 19 июля

По состоянию на 19 июля на Ровенщине зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом.

География заболеваемости

  • Ровно – семь человек;
  • Вараш – одно лицо;
  • Костопольский район – 5 (м. Костополь – два, с. Мирное, с. Лісопіль, с. Борщевка);
  • Ровенский район – 11 (с. Городок – шесть, с. Рубче – два, с. Великий Житин, с. Городище, с. Круглое).

Возраст больных от трех до 78 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5 105 случаев заболевания коронавирусом.

В области уже 88 летальных случая.

Преодолели болезнь 3 607 человек. В работе лабораторий области остается 130 образцов.

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Х
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11:37 - 19 июля

13 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки.

Сейчас в ВСУ болеют 140 человек.

Из них в больнице находится один военнослужащий (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ). Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

Остальные 12 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (военные части Киевской области — семь военнослужащих и два сотрудника ВСУ, и Львовской области — два военнослужащих и один сотрудник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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10:51 - 19 июля

19 июля в Киеве зафиксировали 6 884 подтвержденных случая коронавируса.

За последние сутки заболело 87 человек.

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09:47 - 19 июля

В одном из местных кафе в селе Рыбаковка Коблевской ОТГ Николаевской области зафиксировали вспышку коронавируса.

Информацию подтвердила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

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